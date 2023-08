Fußball-Mittelrheinliga Bonner SC gewinnt mit 9:0 gegen Germania Hersel

Sieben Minuten vor der Pause scheiterte Isik mit einem Strafstoß an Hersels Schlussmann Thomas Dumjahn. Nach dem Seitenwechsel erhöhten erneut Rexhepaj (58.) und Isik (75.) sowie Leon Augusto (65.), Marouan Ahardane (82.) und Len Fliss (90.) auf 9:0. „Die Jungs haben das sehr souverän gemacht“, sagte Brunetto. In der Runde der letzten Acht trifft der BSC in der kommenden Woche auf den Landesligisten Fortuna Bonn.