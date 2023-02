Eine Woche vor Pokalspiel : Bonner SC gewinnt Testspiel gegen Bergisch Gladbach

Bonn Eine Woche vor dem Pokalviertelfinale beim Ligakonkurrenten Eintracht Hohkeppel präsentiert sich der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC erneut in guter Form. Er gewinnt das Testspiel gegen Bergisch Gladbach mit 1:0.

Eine Woche vor dem Pokalviertelfinale beim Ligakonkurrenten Eintracht Hohkeppel präsentierte sich der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC erneut in guter Form. Beim Ligakonkurrenten SV Bergisch Gladbach 09 setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Sinkiewicz mit 1:0 (1:0) durch. Am vergangenen Samstag hatte der BSC nach einer fünftägigen Trainingspause 5:2 gegen den Rheinlandligisten Cosmos Koblenz gewonnen.

In Bergisch Gladbach traf Rudolf González nach einer Viertelstunde zur verdienten Halbzeitführung. In der zweiten Halbzeit des Vorbereitungsspiels waren klare Torchancen trotz des hohen Tempos selten. Dennoch äußerte sich der BSC-Coach zufrieden. „Die Jungs waren griffig und haben gut gegen den Ball gearbeitet. Der Sieg geht deshalb in Ordnung.“ Nach einem trainingsfreien Donnerstag bereitet sich die Mannschaft auf das erste Pflichtspiel des Jahres in Hohkeppel vor.