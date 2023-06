BSC erwartet den FC Wegberg-Beeck Ohne Yildiz gegen den Tabellenführer

Störend hinzu kommen die Handgreiflichkeiten nach der Partie in Königsdorf, in die BSC-Angreifer Ergün Yildiz verwickelt war (der GA berichtete). Um die Köpfe zumindest halbwegs frei zu bekommen, verordnete Brunetto der Mannschaft zunächst einmal zwei freie Tage. Der BSC-Trainer selbst rätselt über die Ursachen für die Niederlage, nach der sportlich der Aufstieg zwei Spieltage vor dem Saisonende bei sieben Punkten Rückstand auf Wegberg-Beeck und den FC Hennef 05 nicht mehr möglich ist. „Während wir zum Beispiel in Glesch-Paffendorf unter ähnlichen Platzbedingungen befreit aufgespielt haben, war fast die gesamte Mannschaft in Königsdorf regelrecht blockiert“, erklärt Brunetto, der sich damit unweigerlich an das 2:2 von Borussia Dortmund am 34. Bundesliga-Spieltag gegen den FSV Mainz 05 erinnert fühlte. „Wir haben im Gegensatz zu den Auswärtsspielen zuvor diesmal alles falsch gemacht“, sagt Brunetto.