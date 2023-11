Hoffnung im Aufstiegskampf Bonner SC schielt wieder nach oben

Seit seinem Amtsantritt am 16. Oktober stehen in sechs Punktspielen nunmehr fünf Siege und ein Remis auf Glatzels Habenseite. Auch im Verbandspokal hatte sich der BSC beim Ligaprimus Frechen durchgesetzt. „Der Sieg geht in Ordnung“, befand der 47-Jährige. Eine Einschätzung, die auch sein Kollege Dabrowski teilt. „Wir haben zweimal nicht aufgepasst und sind dafür bestraft worden“, sagte der FVE-Coach. „Trotzdem war für uns mit ein bisschen mehr Spielglück zumindest ein Unentschieden möglich. Der Unterschied zwischen beiden Teams war an diesem Abend nicht so groß.“