Benefizturnier im Sportpark Nord Bonner SC hofft auf volle Hütte gegen den 1. FC Köln

So ein bisschen Hoffnung auf eine volle Hütte macht sich Daniel Zillken ja schon. 700 Zuschauer waren es zuletzt beim späten 3:2-Heimerfolg des Bonner SC in der Fußball-Mittelrheinliga gegen Frechen 20. Am Donnerstag ab 16 Uhr aber sollen viel mehr Menschen in den Sportpark Nord kommen. Dafür dürften schon die großen Namen der renommierten Gegner sorgen, allen voran der 1. FC Köln. „2000 bis 2500 Zuschauer wären schon klasse“, meint der BSC-Sportdirektor. Sein Trainer sieht es ähnlich. „Wenn der FC irgendwo hinkommt, zieht er immer unheimlich viele Menschen an“, sagt Sascha Glatzel.