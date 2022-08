Neuer Stürmer für Mittelrheinligisten : Bonner SC holt Torjäger Ergün Yildiz

Arbeitet weiter am BSC-Kader für die Mittelrheinliga: Sportdirektor Daniel Zillken. Foto: Boris Hempel

Bonn Der Bonner SC hat einen neuen Torjäger geholt. Ergün Yildiz kennt sich in der Mittelrheinliga gut aus und hat dort schon viele Treffer erzielt.

Wie erwartet hat der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC einen weiteren Spieler verpflichtet. Ergün Yildiz soll das Offensivspiel der Mannschaft von Cheftrainer Lukas Sinkiewicz beleben. Yildiz ist der 21. Spieler im Kader des Mittelrheinligisten. Der 24-Jährige wechselte im vergangenen Winter vom Mittelrheinligisten FC Pesch, wo er in 13 Spielen 15 Tore erzielt hatte, zum Regionalligisten Alemannia Aachen. Beim damaligen Ligakonkurrenten des BSC spielte Yildiz 14-mal und erzielte zwei Tore.

„Ergün Yildiz hat mit seiner Quote von 31 Toren in 62 Spielen in der Mittelrheinliga nachgewiesen, dass er ein echter Torjäger ist“, sagte BSC-Sportdirektor Daniel Zillken. „Mit seiner körperlichen Wucht, seiner Größe sowie seiner Schusskraft und seinem Zug zum Tor bekommen wir einen Stürmer, der sehr gut zu der Art Fußball passt, die wir auf den Platz bringen möchten.“