Regionalliga West : Bonner SC ist gegen Oberhausen chancenlos

Bonn Der Bonner SC hat in der Fußball-Regionalliga West eine deftige Heimniederlage kassiert. Nach vielen individuellen Fehlern verlor das Team gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 1:6.

Auch wenn die Fußball-Regionalliga West trotz des Teil-Lockdowns als einzige 4. Liga in Deutschland weiterspielt, könnte der sowieso meist graue November für den Bonner SC zu einem besonders tristen Monat werden. Vor leeren Rängen im Sportpark Nord verlor die an diesem Abend überforderte Mannschaft von Cheftrainer Thorsten Nehrbauer gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 1:6 (0:2).

Die Treffer für RWO erzielten Maik Odenthal (2.), Vincent Stenzel mit einem Doppelpack (40., 49.) sowie Sven Kreyer (58.), Tanju Öztürk (63.) und Shaibou Oubeyapwa (83.). Den Ehrentreffer erzielte Cedric Mvondo (83.). Eine Vielzahl individueller Fehler führte zur vierten Niederlage in Folge und machte es den Gästen mehr als leicht.

Anderthalb Wochen hatte der Bonner Coach Zeit, über die Startelf gegen Oberhausen nachzudenken. Und der 42-Jährige entschied sich aus freien Stücken, aber auch notgedrungen zu vier Änderungen. Im Tor stand erstmals in dieser Saison Justin Dautzenberg. Die Fehlerquote von Jonas Hupe war Nehrbauer wohl doch zu hoch. Im Sturm erhielt erwartungsgemäß Metin Kizil nach seinem Treffer gegen Münster eine weitere Bewährungschance. Das galt auch für Masaaki Takahara, der für Dario Ehret begann.

Auf einen Wechsel hätte Nehrbauer wohl liebend gerne verzichtet. Für Nils Teixeira, Ex-Profi und Ruhepol in der nach wie vor fehleranfälligen Bonner Abwehrformation, rückte Georgios Touloupis in die Startelf. Teixeira hatte sich am Freitag eine schmerzhafte Zehenverletzung zugezogen. „Bis Samstag sollte die Wunde aber verheilt sein“, sagte Teixeira mit Blick auf die Partie bei der U 23 des FC Schalke 04.