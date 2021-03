Abstiegskampf in der Regionalliga West : Bonner SC kassiert zweite Niederlage innerhalb von vier Tagen

Abstiegskampf in der Regionalliga West

Bereits am Samstag müssen Nils Teixeira und der Bonner SC bei der nächsten Top-Mannschaft antreten, dem SC Preußen Münster. Foto: Boris_Hempel

Bonn Während der Bonner SC gegen die U 23 des BVB patzt, punktet die Konkurrenz im Abstiegskampf. Am Samstag erwartet den BSC das nächste Top-Team mit Preußen Münster.

Den genauen Blick auf die Tabelle wollte sich Björn Joppe eigentlich ersparen. Frühestens nach der englischen Woche und nach dem Gastspiel bei Preußen Münster am Samstag sollte es soweit sein. Nun aber musste der Trainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC zur Kenntnis nehmen, dass nicht nur die 1:3-Niederlage gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund den Tabellenvorletzten im Kampf um den Klassenerhalt noch weiter zurückwirft.

Vielmehr bereiteten die Ergebnisse der Konkurrenz dem 42-Jährigen Kopfzerbrechen. „Da waren schon einige überraschende Ergebnisse dabei“, sagt Joppe. Vor allem der 2:1-Erfolg des Tabellenletzten Rot-Weiß Ahlen am Mittwochabend gegen Rot-Weiss Essen ließ aufhorchen. Aber auch die Siege von Homberg in Mönchengladbach (2:0) und Bergisch Gladbach bei der Zweitvertretung von Schalke 04 (2:0) treffen den BSC bis ins Mark.

Neun Punkte fehlen dem BSC auf Tabellenplatz 16

Neun Punkte fehlen mittlerweile vor dem Gastspiel in Münster auf den 16. Tabellenplatz. „Das ist keine schöne Situation“, räumt Joppe ein. „Aber wir bleiben zuversichtlich. Die dicken Brocken haben wir bald hinter uns.“ Aber mit Münster und Oberhausen – unterbrochen durch das vorgezogene Heimspiel am Gründonnerstag (17 Uhr, Sportpark Nord) gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach – hat der BSC die besten Teams der Rückrunde noch vor sich. Vor allem Münster hat einen Lauf, gewann von den neun Spielen in der Rückserie sieben und spielte zweimal remis.