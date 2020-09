Schwere Knieverletzung : BSC-Kapitän Kris Fillinger fällt monatelang aus

Bonn Im Spiel gegen Wegberg-Beeck musste Kris Fillinger nach einem Zusammenprall verletzt ausgewechselt werden. Nun steht fest: Der defensive Mittelfeldspieler und BSC-Kapitän fällt mit einer schweren Knieverletzung monatelang aus.

Die Befürchtungen von Thorsten Nehrbauer, dem Trainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, haben sich bewahrheitet. Die Verletzung, die sich BSC-Kapitän Kris Fillinger im Spiel gegen den FC Wegberg-Beeck (0:2) beim Zusammenprall mit seinem eigenen Torhüter Jonas Hupe am rechten Knie zugezogen hatte, stellte sich nach einer MRT-Untersuchung am Montag als Kreuz- und Innenbandriss heraus. „Auch der Meniskus ist in Mitleidenschaft gezogen“, berichtete Mario Neunaber. „Damit wird uns unser Kapitän mindestens sechs Monate fehlen“, meinte der BSC-Sportdirektor.