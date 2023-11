Sieg gegen Glesch-Paffendorf Bonner SC löst Pflichtaufgabe

Zunächst einmal musste die Mannschaft vor der Partie eine Hiobsbotschaft verkraften. BSC-Kapitän Marco Königs, der die letzten Auftritte seiner Mannschaft krankheitsbedingt verpasst hatte, verkündete am Freitagabend in der Kabine seinen Rücktritt vom aktiven Fußball. Zwei Tage später machten seine ehemaligen Mitspieler trotzdem von Beginn an einen konzentrierten Eindruck. Und so verbrachte Bonns Schlussmann einen eher geruhsamen Nachmittag. Das Spiel lief fast ausschließlich in eine Richtung. Nach einigen vielversprechenden Abschlüssen durch Jonas Berg, Strobl und Rexhepaj dauerte es bis zur 27. Minute, eher der agile Rexhepaj aus rund acht Metern Gästeschlussmann Philipp Hermann mit einem Flachschuss an den Innenpfosten keine Chance ließ – die längst verdiente Führung für die Hausherren.