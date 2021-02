Ex-Profi kehrt zurück : Marcel Ndjeng verstärkt Trainerteam des Bonner SC

Zuletzt spielte Marcel Ndjeng 2015 für Hertha BSC in der Bundesliga. Foto: picture alliance / dpa/Lukas Schulze

Bonn Der Bonner SC hat einen prominenten Neuzugang in seinem Trainerteam. Ex-Profi Marcel Ndjeng soll Cheftrainer Björn Joppe künftig unterstützen.

Marcel Ndjeng verstärkt das Trainerteam des Bonner SC. Das gab der Fußball-Regionalligist am Freitag offiziell bekannt. Der gebürtige Bonner Ndjeng soll sich vor allem um die Top-Talente der Rheinlöwen aus U17 und U19 kümmern, zu denen auch die U19-Spieler, die im Kader der Regionalliga-Mannschaft sind, gehören. Außerdem steht der ehemalige Bundesliga-Profi BSC-Coach Björn Joppe und seinem Co-Trainer Gordon Addai bei Bedarf zur Verfügung. „Wir sind seit mehreren Wochen in einem intensiven Austausch mit Marcel und freuen uns, dass wir ihn an Bord holen konnten", sagt Vorstand Sport Stefan Krämer.