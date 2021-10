Abschied zum Jahresende : Sportlicher Leiter Mario Neunaber verlässt den Bonner SC

Bonn Mario Neunaber wird nur noch bis zum Ende dieses Jahres für den Regionalligisten Bonner SC tätig sein. Der sportliche Leiter hat den Club um Vertragsauflösung gebeten.

Neunaber, der vor seinem Engagement beim BSC Chefscout einer Mönchengladbacher Beratungsagentur war, hatte bereits nach dem 1:2 der Bonner in Mönchengladbach Stefan Krämer, den Vorstand Sport des BSC, über seine Absicht informiert. Neunaber hatte Ende 2019 die Nachfolge von Thomas Schmitz angetreten. Zu diesem Zeitpunkt war laut Mazurkiewicz eine Vollzeitstelle aus finanziellen Gründen nicht möglich gewesen. Die tritt nun am 1. Januar 2022 Zillken an.