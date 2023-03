Fußball-Mittelrheinligaspiel Vorfälle zwischen BSC und FC Pesch sorgen für Missstimmung

Auch der BSC reagierte zunächst auf seiner Facebook-Seite. In Gesprächen mit dem FC Pesch habe man die aktuelle Situation genutzt, die gemeinsamen Werte in den Fokus zu setzen. „Der FC Pesch und der Bonner SC sprechen dieselbe Sprache“, heißt es in dem Schreiben, das am Montag online ging. Es liege auf der Hand, dass nicht jeder Amateurverein bei Spielen in der Oberliga ein Sicherheitskonzept erstellen könne. Der BSC verspricht, gemeinsam mit Pesch für Aufklärung zu sorgen.