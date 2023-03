Mittelrheinliga Heimstärke des Bonner SC setzt sich am Ende durch

Dafür ging es nach dem Seitenwechsel schnell. Zwei Minuten nach Wiederbeginn schickte Rudolf González Stürmer Sai auf die Reise, der wiederum den mitgelaufenen Somuah bediente. Der Rest war für den 33-Jährigen Formsache. Für Ruhe sorgte der Führungstreffer allerdings nicht. Die Gäste blieben gefährlich. Nach einem langen Abwehrschlag der Gäste traf Ron Meyer in der 53. Minute die falsche Entscheidung. Statt herauszulaufen und den Ball zu klären, wich Meyer zurück und kassierte das 2:2 durch Geonhee Lee. Vier Minuten später beim Freistoßtor von Samir Malaab zum 3:2 machte Viktoria-Schlussmann Kevin Jackmuth keine gute Figur. Fünf Minuten vor dem Abpfiff sorgte Burak Yesilay mit einem überlegten Schlenzer ins lange Eck für die Entscheidung zugunsten des BSC, der nach einer Verletzung von Hajdar Shala rund zehn Minuten in Unterzahl spielen mussten. Fest steht mittlerweile auch der Termin für das Spiel des BSC in Hennef, das am 8. April (17 Uhr) nachgeholt wird.