Mittelrhein-Liga Bonner SC verpflichtet weiteren Innenverteidiger

BSC-Coach Sascha Glatzel kennt Dogan aus seiner gemeinsamen Zeit beim FC Hennef. „Ich freue mich, dass Tarik Dogan zu uns kommt“, sagte Gatzel. „Wir haben in der letzten Saison in Hennef einiges zusammen erlebt, durchgemacht und erreicht. Er bringt Siegermentalität, Kopfballstärke und als ehemaliger Jugendspieler Lokalkolorit mit in unsere Mannschaft."