Nachholspiel in der Mittelrheinliga Bonner SC muss sich gegen Hürth mit einem 0:0 begnügen

In der Folge spielte sich das Geschehen meist in der Hälfte des FC Hürth ab. Nach einer guten Kombination über Augusto, Markus Wipperfürth kam Okoroafor noch nicht zum Abschluss (23.). Den ließ der ehemalige Schützling von Glatzel in dessen Hennefer Zeit dann in der 30. Minute folgen. Aber den gut platzierten Fernschuss konnte Mehl entschärfen. Als Nächster durfte sich Strobl versuchen. Aber erneut parierte Mehl den Linkschuss aus spitzem Winkel (34.). So entwickelte sich die Partie aus Bonner Sicht mehr und mehr zum Geduldsspiel gegen einen zunehmend tief stehenden Gegner, der bis dato nur ein einziges Mal durch den Kopfball von Tom Isecke gefährlich wurde (43.).