Zu viele verletzte Spieler : Bonner SC muss Spiel gegen SG Finnentrop/Bamenohl absagen

Bonn Weil momentan einfach zu viele Spieler erkrankt oder verletzt sind, musste der Bonner SC sein für Sonntag geplantes Testspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl absagen. Derweil ist das Testspiel gegen die SpVgg Vreden am Samstag 1:1 ausgegangen.

Ein halbes Dutzend Akteure hatte sich bereits unter der Woche aufgrund von Erkältungen und Verletzungen abgemeldet. Bei einem kurzfristig organisierten Testspiel gegen eine Auswahl vertragsloser Profis am Mittwoch in Duisburg, die von Peter Neururer betreut wurde, war sogar BSC-Co-Trainer Marcel Ndjeng mit von der Partie.

Auch dieses Spiel endete mit 1:1. Das Tor für den BSC hatte Serhat-Semih Güler erzielt. Am Montag bricht der BSC-Tross mit allen erkrankten und verletzten Spielern ins Trainingslager nach Bitburg auf. Das nächste Vorbereitungsspiel des BSC ist nach der Rückkehr aus Bitburg am Freitag für den kommenden Samstag in Dünstekoven gegen den Mittelrheinligisten VfL Alfter geplant.