Niederlage in Wuppertal : Bonner SC muss weiter um Klassenerhalt bangen

Wuppertal Der Bonner SC hat am Samstag sein Spiel trotz einer insgesamt starken Auswärtsleistung beim Wuppertaler SV mit 2:4 verloren. Damit sind die Bonner auf den 20. Rang abgerutscht und müssen weiter um den Klassenerhalt bangen.

Nach zwei Siegen in Folge hütet sich Joppe in der Regel davor, am erfolgreichen Kollektiv zu rütteln. In Wuppertal war der BSC-Coach dazu gezwungen. Ausgerechnet Marcel Kaiser, den Spieler der letzten Wochen, musste Joppe ersetzen. Für den gelbgesperrten Torschützen gegen Straelen und Homberg kehrte Rudolf González in die Startelf zurück. Und die Partie begann für die Gäste denkbar unglücklich. In der 4. Spielminute hätte der BSC in Führung gehen müssen. Nach einer Ecke von Dario Schumacher verlängerte Dominik Bilogrevic den Ball vor die Füße von David Winke, der aus kürzester Distanz völlig freistehend an WSV-Schlussmann Sebastian Patzler scheiterte – eine glasklare Torchance. 120 Sekunden später wusste sich Marcel Damaschek im eigenen Strafraum gegen Joelle Tomczak nur mit einem Foul zu helfen. Den fälligen Strafstoß verwandelte WSV-Kapitän Kevin Hagemann sicher zum 1:0 für die Gastgeber. Auf der anderen Seite ging der Versuch aus der Distanz von BSC-Kapitän Schumacher nur knapp über die Latte (11.). Auch Schaal verfehlte das WSV-Tor in der 14. Minute aus spitzem Winkel nur knapp. Der frühe Rückstand schien keinerlei Schäden am Nervenkostüm der Gäste verursacht zu haben. In der 17. Minute lag der Ausgleich für die Gäste in der Luft. Aber Damaschek verfehlte die Freistoßflanke von Schumacher um wenige Zentimeter. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieb der BSC das aktivere Team. Nur der Ertrag wollte sich nicht einstellen. Zunächst fand die scharfe Hereingabe von Schumacher keinen Abnehmer (23.). Eine Minute später geht der Schlenzer des Bonner Kapitäns knapp am Dreieck des Wuppertaler Gehäuses vorbei. Stattdessen ging Wuppertal mit dem zweiten gelungenen Angriffsversuch mit 2:0 in Führung. Nach einem von Dautzenberg nach vorne abgewehrten Ball traf Mateo Aramburu in der 26. Minute zum 2:0. Angesichts der Bonner Chancen ein glücklicher Vorsprung. Dass das Selbstbewusstsein der Gäste trotz der beiden Nackenschläge nicht gelitten hatte, demonstrierte Daniel Somuah, der in der 32. Minute den Eckball von Schumacher per Kopf zum 1:2 veredelte und den nach wie vor mutigen Auftritt des BSC belohnte. Vier Minuten später hatten die Gäste Glück, als Tomczak fünf Meter vor Dautzenberg über den Ball trat. Dass die Gäste die Lücken in der Wuppertaler Abwehr zu wenig nutzten, zeigte die 43. Minute, als der Versuch von Schumacher im Fünfmeterraum geblockt wurde.