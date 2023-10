0:0 gegen den Siegburger SV Bonner SC bleibt zum dritten Mal in Folge sieglos

Zum allem Überfluss sah BSC-Schlussmann Martin Michel nach einem Rettungsversuch auf Höhe der Mittellinie, bei dem sich der Bonner Schlussmann auch noch verletzte, die Rote Karte (49.). „Wir hatten gleich in der Anfangsphase die große Chance, gegen einen taktisch gut eingestellten Gegner in Führung zu gehen“, sagte Brunetto. „Leider ist uns das nicht gelungen. Auch nach der Pause hatten wir die große Chance auf das 1:0. Danach passierte die Sache mit Michel. Trotz Unterzahl waren wir dem 1:0 näher als Siegburg.“ Gästetrainer Alexander Otto konnte mit dem Punkt gut leben. „Auch in Überzahl wollten wir unsere defensive Stabilität nicht aufgeben. Die Mannschaft hat heute den nächsten Entwicklungsschritt gemacht.“