Mittelrheinliga Bonner SC erkämpft Remis gegen Angstgegner Königsdorf

Auch nach dem Seitenwechsel registrierten die Beobachter am Spielfeldrand feldüberlegene Gäste, die sich allerdings zu selten zwingend in Strafraumnähe spielen konnten. Und so passierte das, wovor Glatzel im Vorfeld gewarnt hatte: Die Gastgeber nutzten ihre wenigen Chancen und gingen mit 1:0 in Führung. Es war Gaiton Simao de Sousa Barroso, der BSC-Schlussmann Michel in der 73. Minute zum 1:0 überwinden konnte, nachdem Wipperfürth nicht entscheidend klären konnte. In der Ägide Glatzel war es in der Liga erst der dritte Gegentreffer für die Bonner. Zumindest ergaben sich die Gäste, so wie in den Spielen zuvor gegen Königsdorf, nicht ihrem Schicksal. Im Gegenteil: Der BSC drängte mit Vehemenz auf den Ausgleich. Schließlich war es Adis Omerbasic, der aus rund 15 Metern in der 83. Minute Maß nahm und zum verdienten und überfälligen 1:1 ausgleichen konnte. Am Montag blicken die sportlich Verantwortlichen nach Hennef. Dort findet ab 19 Uhr – zu sehen auf dem Facebook-Kanal des Fußballverbands Mittelrhein – die Auslosung des Halbfinales des Verbandspokals statt. Möglicher Gegner: der TuS BW Königsdorf.