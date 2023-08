Bonner SC verliert erneut gegen den TuS BW Königsdorf Wieder eine Pleite gegen den Angstgegner

Dass die schlechten Erinnerungen an Königsdorf möglichst schnell aus den Köpfen verbannt werden sollten, zeigten die Gastgeber gleich von Beginn an. Nach ersten vergeblichen Versuchen landete der abgefälschte Schuss von Michael Okoroafor am Pfosten des Königsdorfer Kastens (5.). Das Geschehen in der Startphase fand fast ausschließlich in der Hälfte der Gäste statt. Umso größer war der Schock, als plötzlich Kilian Hornbruch frei vor Martin Michel auftauchte und eiskalt zum 1:0 für Königsdorf einschoss (14.).