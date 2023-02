Testspiel : Bonner SC schlägt Cosmos Koblenz deutlich mit 5:2

Bonn Der Bonner SC hat am Samstag auf dem Kunstrasen an der Josefshöhe ein Testspiel gegen den ambitionierten Rheinlandligisten Cosmos Koblenz deutlich mit 5:2 gewonnen.

Nach einer fünftägigen Trainingspause und dem eher faden 0:0 im Test gegen den Landesligisten SpVg Porz hatten die Spieler des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC offenbar wieder Lust auf Fußball. Zu spüren bekam dies der ambitionierte Rheinlandligist Cosmos Koblenz, der auf dem Kunstrasen an der Josefshöhe das Vorbereitungsspiel gegen den BSC mit 2:5 (1:3) verlor.

„Das war eine gute Leistung meiner Mannschaft“, sagte BSC-Coach Lukas Sinkiewicz nach intensiven 90 Minuten. „Auch wenn wir für meinen Geschmack ein Tor zu viel kassiert haben, waren die Jungs griffig und haben die mentale Frisch gezeigt, die ich mir erhofft habe.“ Die ersten Minuten gehörten allerding den Gästen, die nach dem Aufstieg in die Rheinlandliga mit Platz zwei bei einem Spiel weniger den Durchmarsch in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar anstreben.

Ein Foul an Ben Hompesch im Koblenzer Strafraum leitete schließlich die Bonner Führung ein. Rudolf González verwandelte zum 1:0 für den BSC (8.). Danach kamen die Hausherren sichtlich besser ins Spiel. Einen sehenswerten Angriff über González, der den mitgelaufenen Hompesch bediente, vereitelte Cosmos-Schlussmann Josip Jokanovic (13.). Der BSC machte weiter Druck und erzielte in der 17. Minute durch Kapitän Leon Augusto das 2:0. Dan-Patrick Poggenbberg hatte diesmal aufgelegt.

Nach dem 3:0, das Daniel Somuah nach Zuspiel von González erzielt hatte (28.), schien nur noch die Höhe des Testspielerfolgs ein Thema für die rund 50 Zuschauer zu sein. Die Gäste allerdings hielten dagegen und kamen in der 40. Minute mit dem von Vilim Posinkovic verwandelten Strafstoß zum 1:3-Anschlusstor. Nach dem Seitenwechsel ging es erneut schnell. Massaman Keita erhöhte auf 4:1. Ein perfekt getimter Freistoß von González hatte den Bonner Innenverteidiger in Schussposition gebracht. Aber erneut wehrte sich der Rheinlandligist. Zamoranho Ho-A-Tham gelang das 2:4 (72.).

Für den Schlusspunkt eines insgesamt unterhaltsamen Testspiels sorgte Samir Malaab, der in der 75. Minute das 5:2 erzielte. Am kommenden Mittwoch testet der BSC, der ohne den verletzten Ergün Yildiz und den erkrankten Jonas Berg angetreten war, beim Ligakonkurrenten SV Bergisch Gladbach 09 (18.30 Uhr). Eine Woche später folgt dann am Aschermittwochabend das Pokal-Viertelfinale bei Eintracht Hohkeppel.