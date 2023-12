Achtelfinale im Verbandspokal: Bonner SC schlägt SV Eilendorf mit 5:0

Bereits in der Anfangsphase machten die Gäste klar, wer auf dem Kunstrasenplatz im Aachener Stadtteil das Sagen hat. Benjamin Hompesch, der für den am Knie verletzten Maximilian Decker früh in die Partie gekommen war, erzielte in der 13. Minute mit einer Bogenlampe, die den Eilendorfer Schlussmann sichtlich überraschte, das1:0 für den BSC. Decker wurde noch während der Spiels zur Untersuchung der Verletzung ins Krankenhaus gefahren.