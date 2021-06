Fußball-Regionalliga West : Bonner SC sichert mit Sieg über Köln den Klassenerhalt endgültig

Bonn Mit einem 1:0-Sieg gegen die U 21 des 1. FC Köln hat der Bonner SC den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga West am Samstag nun endgültig besiegelt. Auch mögliche Konsequenzen aus dem Einspruch des SV Bergisch Gladbach 09 müssen die Bonner nun nicht mehr fürchten.

Ende gut, alles gut: Der Bonner SC hat alle restlichen Zweifel am Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga West mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg gegen die U 21 des 1. FC Köln beseitigt. Mit nunmehr 38 Punkten nach 40 Spielen kann auch der Einspruch des SV Bergisch Gladbach 09 dem BSC nichts mehr anhaben.

Und die Partie begann turbulent. Bereits in der dritten Minute hätte Güler für entspannte Mienen auf der mit 500 fahnenschwenkenden Besuchern gefüllten Tribüne sorgen können. Nach Pass von Dario Schumacher umkurvte Güler FC-Schlussmann Daniel Adamczyk, zielte aber aus spitzem Winkel am leeren Tor vorbei. Nur 60 Sekunden später verfehlte Max Klump für den FC nach Zuspiel von Noel Futkeu den Ball nur um Zentimeter.

In der zehnten Minute stellte Ex-BSC-Angreifer Lucas Musculus BSC-Schlussmann Justin Dautzenberg per Hacke auf die Probe. Die nächste Chance ging wieder auf das Konto von Güler, der mit einem strammen Schuss an Adamczyk scheiterte (16.). Nachdem sich das Geschehen auf dem Platz ein wenig beruhigt hatte, sorgte Kölns Futkeu mit einem Heber, der knapp am langen Pfosten vorbeistrich, für Aufregung (34.).