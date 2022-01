Viertligist gegen Oberligisten : Bonner SC gewinnt letzten Test gegen VfB Hilden

Bonn Dem Bonner SC ist ein Sieg gegen den Oberligisten VfB Hilden gelungen. Es war der dritte und letzte Test für den BSC, bevor es am kommenden Samstag beim SV Straelen ernst wird.

Die Generalprobe dürfte Markus von Ahlen , der Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten, als gelungen zu den Akten legen. 2:0 (0:0) gewann der Viertligist gegen den Oberligisten VfB Hilden. Es war der dritte und letzte Test für den BSC, bevor es am kommenden Samstag beim SV Straelen ernst wird und es um die so dringend benötigten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht.

Nach einer torlosen, aber intensiven ersten Hälfte gegen einen gut dagegen haltenden Fünftligisten brachte Daniel Somuah die Gastgeber auf dem Kunstrasen an der Josefshöhe in der 51. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Die geplante Austragung der Partie im Stadion Pennenfeld, dem künftigen Ausweichquartier für den BSC, fiel den kalten Temperaturen zum Opfer. Den zweiten Bonner Treffer erzielte Alexander Tacki Sai nach einer Ecke in der 76. Minute. Rudolf González, Etienne Mukanya und Luis Monteiro, allesamt angeschlagen, ließ von Ahlen im letzten Testspiel draußen. „Reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte der 51-Jährige. Somit dürften alle drei zum Kader in der kommenden Woche gehören.