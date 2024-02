Fußball-Mittelrheinliga Bonner SC siegt 4:0 gegen den FC Hennef

Noch muss die Konkurrenz zusehen, wie der Bonner SC das Rennen um die Aufstiegsplätze in der Rückrunde ein Stück weit spannender macht. Nach dem 4:0 (1:0)-Erfolg beim FC Hennef 05 im Nachholspiel des 16. Spieltags schrumpfte der Rückstand auf den Aufstiegsaspiranten FC Hohkeppel auf nur noch vier Punkte zusammen. Frechen, die sich über einen möglichen Gang in Liga vier noch Gedanken machen, sind sechs Zähler entfernt. Beide Kontrahenten greifen wie der Rest der Liga erst wieder am 18. Februar ins Geschehen ein. BSC-Coach Sascha Glatzel hübschte damit seine eh schon beeindruckende Bilanz seit seinem Start in Bonn auf sechs Siege und zwei Unentschieden auf. Adis Omerbasic (45.+1), Massaman Keita (75.), Leander Goralski (82.) und Eray Isik (90.+1) sorgten mit ihren Toren für einen verdienten Auswärtserfolg. „So kurz nach dem Abpfiff habe ich nichts zu kritisieren“, sagte Glatzel nach dem Abfiff. „Der Premierentreffer von Isik war ein schöner Schlusspunkt. Die Leistung heute hatte sich nach den guten Testspielen und einer starken Trainingswoche angedeutet. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt.“ Glatzels Kollege Fatih Özyurt erkannte die Leistung des Gegners neidlos an. „Das war ein absolut verdienter Sieg des BSC“, sagte der Hennefer Trainer. „Blöd nur, dass wir uns bei drei der vier Gegentore wie eine Schülermannschaft anstellen. Für mich ist der BSC in dieser Form der klare Aufstiegsfavorit.“