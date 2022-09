Bonner SC : Sinkiewicz fordert klaren Sieg statt Schönheitspreis

Bonn Mittelrheinligist Bonner SC empfängt am Samstag Frechen 20 im Sportpark Nord. Trainer Lukas Sinkiewicz fordert mehr Zielstrebigkeit.

Auf schwächere Phasen im Spiel seiner Mannschaft reagiert Lukas Sinkiewicz mitunter mit einem Augenzwinkern. Die erste Halbzeit im Kreispokal-Viertelfinale gegen den phasenweise gut mitspielenden Bezirksligisten SSV Bornheim verglich der Cheftrainer des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC mit Altherren-Fußball. „Die Jungs haben gespielt wie in einem Test im Trainingslager und signalisiert, dass sie müde sind. Die Intensität hat einfach gefehlt.“ Nach der Pause lief es besser. Am Ende stand ein standesgemäßer 4:1-Erfolg zu Buche.

Am Samstag (18.30 Uhr, Sportpark Nord) im Punktspiel gegen Frechen 20 dürfte der 36-Jährige im Falle von Nachlässigkeiten oder fehlender Bereitschaft weniger freundlich reagieren. Vor allem wenn nach 90 Minuten das Ergebnis, so wie in Arnoldsweiler, so ganz und gar nicht zum Spielverlauf passen will. „Es geht ums Gewinnen, nicht um einen Schönheitspreis“, stellt der BSC-Cheftrainer unmissverständlich klar.