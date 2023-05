Bonner SC bei Glesch-Paffendorf BSC-Trainer Brunetto fordert vollen Einsatz

Auch am zweiten und dritten Bonner Treffer war Yildiz entscheidend beteiligt. „Schon im Training haben wir gespürt, dass er wieder richtig Lust auf Fußball hat“, sagt BSC-Cheftrainer Giuseppe Brunetto. „Das hat er im Spiel eindrucksvoll bestätigt. Mit seiner Entschlossenheit hat er die Mannschaft am vergangenen Sonntag mitgerissen.“ Eine vergleichbare Initialzündung erwartet Bonns Trainer auch am Sonntag beim Gastspiel seiner Elf beim BCV Glesch-Paffendorf und das möglichst nicht nur von einem Spieler. „Wir müssen auswärts den Bock umstoßen“, fordert Brunetto. „Und das bedeutet, dass wir von der ersten Minute an Vollgas geben müssen und nicht erst ab der 46. Minute.“ Das Hinspiel hatte der BSC mit 4:0 für sich entschieden.