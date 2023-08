Fußball-Mittelrheinliga Bonner SC vor Nagelprobe gegen größten Konkurrenten

„Dort bekommen wir es mit einer geballten Ladung an Qualität und Erfahrung zu tun“, sagt der Bonner Coach, der sich von der aktuellen Form des kommenden Gegners am vergangenen Sonntag vor Ort selbst überzeugt hat. 4:1 gewann die Mannschaft von Trainer Mahmut Temür trotz Rückstands bei Borussia Freialdenhoven. Mit dem gleichen Ergebnis hatte der BSC in der abgelaufenen Saison in Hohkeppel verloren. Zwei Treffer steuerte der Ex-Bonner und Eintracht-Zugang David Bors bei. „Eine beeindruckende Leistung“, findet Brunetto. „Wenn ein Team einen Spieler wie Enzo Wirtz einsetzt und einen Mike Owusu von der Bank bringen kann, sagt das schon einiges.“ Gemeinsam bringen es die beiden auf 319 Regionalliga-Spiele.