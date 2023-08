Fußball-Mittelrheinliga Bonner SC hat schlechte Erinnerungen an Königsdorf

Neulich in Hohkeppel: Adis Omerbasic macht sich bei brütender Hitze an der rechten Seitenlinie auf, um in den letzten Minuten der Partie der Fußball-Mittelrheinliga zwischen Eintracht Hohkeppel und dem Bonner SC mit einer Flanke den mitgelaufenen Rudolf González zu bedienen. Die Akteure aus Hohkeppel sind weit aufgerückt, die Gelegenheit für den BSC ist also günstig. Aber der Versuch zu flanken wird von einem zurückgeeilten Abwehrspieler geblockt. González winkt enttäuscht ab, eine gute Konterchance ist verspielt.