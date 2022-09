Mittelrheinliga : Bonner SC spielt 1:1 gegen Viktoria Arnoldsweiler

Foto: Boris Hempel 15 Bilder So war das Spiel des Bonner SC gegen Viktoria Arnoldsweiler

Düren Der Bonner SC hat heute gegen Viktoria Arnoldsweiler gespielt. Bei dem Spiel blieb es bei einem Unentschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Heinen

Sonntag ist bei den sportlich Verantwortlichen des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC eigentlich Familientag. Nach dem mageren 1:1 (1:1)-Unentschieden beim bisherigen Tabellenschlusslicht Viktoria Arnoldsweiler dürfte es auch am siebten Tag der Woche Redebedarf geben. Wieder einmal, wie schon in Hürth, fehlte dem selbst ernannten Aufstiegsfavoriten vor dem gegnerischen Gehäuse die Entschlossenheit. So blieb es bei einem Treffer, den Jan-Luca Prangenberg in der 26. Minute erzielt hatte. Sechs Minuten zuvor hatte Dennis Dreyer die Hausherren in Führung geschossen. „Das Unentschieden bringt uns nicht weiter“, sagte ein enttäuschter BSC-Cheftrainer Lucas Sienkiewicz. „Wir sind alle verärgert, denn wir hatten vier 100prozentige Chancen, das Spiel zu entscheiden. Aber wenn wir ein Spitzenteam sein wollen, müssen wir unsere Chancen geduldiger ausspielen. Heute hat uns der letzte Punch gefehlt.“

Was die erste Elf anging, beließ es Sinkiewicz bei einer Änderung. Für den verletzten Jonas Berg (Schambeinreizung) feierte Neuzugang Ben Hompesch zunächst auf der rechten Außenbahn sein Debüt von Beginn an. Für eine kleine Überraschung hatten die Gastgeber gesorgt. Statt auf Kunstrasen nahm es der Tabellenletzte auf dem Naturrasenplatz mit dem Favoriten auf. Und das Spiel entwickelte sich zunächst so, wie es die Experten und Fans erwartet hatten. Die Gäste kamen in den ersten 20 Minuten auf rund 80 Prozent Ballbesitz. Chancen sprangen dabei keine heraus. Dass Ballbesitz im Fußball nicht alles ist, mussten die Gäste in der 20. Minute schmerzlich erfahren.

Nachdem BSC-Schlussmann Ron Meyer gegen den frei vor ihm auftauchenden Daniel Bleja noch rechtzeitig zur Stelle war (17.), hatte der BSC-Schlussmann gegen Dennis Dreyer drei Minuten später keine Chance. Jan-Luca Prangenberg hatte den ersten Bonner Rückstand in dieser Saison unfreiwillig eingeleitet. Drei Minuten später machte der Verteidiger seinen Lapsus wieder wett. Nach Eckball von Dan-Patrick Poggenberg erzielte Prangenberg aus kurzer Distanz das 1:1.

Den Rest der ersten 45 Minuten wurde Sinkiewicz daran erinnert, dass seiner Offensivabteilung in den entscheidenden Momenten mitunter die Kaltschnäuzigkeit und Cleverness fehlt. Nacheinander vergaben zweimal Ergün Yildiz, der zunächst frei vor dem Tor am gut reagierenden Viktoria-Schlussmann Kevin Jackmuth scheiterte (36.), und wenig später Alexander Tacki Sai (38.) beste Gelegenheiten, auf 2:1 zu stellen. Zwei Minuten vor der Pause verpasste Prangenberg einen weiteren Hochkaräter. Das Remis zur Pause ärgerte folglich den Bonner Trainer und schmeichelte den Gastgebern.

Die ersten Minuten nach der Pause gehörten zunächst Arnoldsweiler. Und erneut hatte Bleja die erste Chance, scheiterte aber an Meyer (55.). Drei Minuten später verfehlte Alexander Hürtgen das eigene Tor nur um Zentimeter – die bis dahin beste Gelegenheit in der zweiten Hälfte für die Gäste. Mitte der zweiten Hälfte brachte Sinkiewicz für den diesmal wirkungslosen Sai den lange verletzten Burak Yesilay. Und der in der Vorbereitung so erfolgreiche Angreifer verpasste nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung per Kopf das 2:1 für den BSC.

In der 73. Minute hielt der Bonner Anhang den Atem an, als nach einem Ballverlust von Nico Perrey der eingewechselte Theodoros Tsironas das leere Tor vor sich hatte, aber am zurück geeilten Massaman Keita scheiterte. Fünf Minuten vor dem Abpfiff verpasste auch Yesilay, der am starken Jackmuth hängen blieb, den Bonner Siegtreffer. Nachdem González in der Nachspielzeit per Kopf die nächste Chance vergeben hatte, stand das zweite Remis auf fremden Platz fest. Nach dem Pokalspiel am Dienstag (20 Uhr, Sportpark Nord) gegen den Bezirksligisten SSV Bornheim spielt der BSC am kommenden Samstag wieder zu Hause – dann um 18.30 Uhr im Sportpark Nord gegen Frechen 20.