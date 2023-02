Testspiel im Sportpark Nord : Bonner SC spielt krankheitsgeschwächt 1:1 gegen Siegburg

Bonn. Krankheitsgeschwächt ist der Bonner SC am Samstag zum Testspiel gegen Ligakonkurrenten Siegburger SV 04 angetreten und dabei nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen.

Auch am Kader des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC ist die jüngste Infektionswelle nach dem Karnevalstrubel nicht spurlos vorüber gegangen. So fehlten im letzten Testspiel vor dem Rückrundenauftakt am kommenden Freitag (19.30 Uhr, Sportpark Nord) gegen den Ligakonkurrenten Siegburger SV 04 gleich einige Spieler. Auch deshalb wollte BSC-Coach Lukas Sinkiewicz das 1:1 (1:0) auf Naturrasen im Sportpark Nord nicht als Generalprobe bezeichnen. „Dafür waren zu viele Akteure heute nicht dabei“, sagte der 37-Jährige.

Hinzu kam die extreme Belastung nach den 120 aufreibenden Pokalminuten am Mittwochabend. So stand mit Andy Hubert der Torwarttrainer des BSC zwischen den Pfosten. Kevin Birk hatte sich am Freitag krank gemeldet und Robin Meyer im Pokalspiel in Hohkeppel rot gesehen.