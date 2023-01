Fast alle Spieler an Bord : Bonner SC startet in die Vorbereitung

Bonn Der Bonner SC ist mit einem Leistungstest in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Mittelrheinliga gestartet. Fast alle Spieler sind fit aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekehrt.

Mit dem obligatorischen Leistungstest startete der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC am Mittwoch in die Vorbereitung auf die am 3. März gegen den FC Hürth startende Rückrunde. Die ersten Trainingseinheiten mit Ball absolvierten die Spieler am Donnerstag. Bis auf Innenverteidiger Nico Perrey, der in der kommenden Woche mit dem Training beginnt, konnte BSC-Cheftrainer Lukas Sinkiewicz alle Spieler nach dem Weihnachtsurlaub begrüßen.