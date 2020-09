Saison-Auftakt gegen Lotte : Bonner SC startet mit guten Erinnerungen

BONN Der Bonner SC startet am Samstag bei den Sportfreunden Lotte in die neue Regionalliga-Spielzeit. Eine Saison, die von vielen Fragezeichen geprägt ist.

„Es überwiegt die Vorfreude“

Corona-Fälle verursachten Pause

Enttäuscht zeigte sich derweil Dirk Mazurkiewicz, der Vorstandsvorsitzende des BSC, über die geringen Aussichten, in naher Zukunft wieder mehr Fans ins Stadion zu bekommen. „Leider gibt es in dieser Angelegenheit keinerlei Bewegung.“ Nach wie vor sind in NRW laut geltender Corona-Verordnung pro Spiel maximal 300 Zuschauer zugelassen. „Solange das so ist, wird das Bonner Gesundheitsamt unser Konzept für den Sportpark Nord nicht prüfen“, fürchtet Mazurkiewicz. Wer zumindest einen Hauch von Stadionatmosphäre erleben will, kann die Partie am Samstag in Lotte im Beueler Brückenforum via Livestream verfolgen. Einlass ist um 13 Uhr – bis zum Platz mit Mund- und Nasenmaske.