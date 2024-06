Trainingsauftakt beim Mittelrheinligisten Bonner SC startet Vorbereitung mit fünf Neuzugängen

Pünktlich um 11 Uhr am Sonntag startete der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC in die Vorbereitung auf die neue Saison, die am 25. August beginnt. Eine Woche zuvor steht im Kreispokal das erste Pflichtspiel auf dem Programm. BSC-Coach Sascha Glatzel bat seine Spieler auf dem Kunstrasenplatz an der Josefshöhe zur ersten Trainingseinheit. Mit dabei waren auch Neuzugänge Lukas Betz, Bilal-Badr Ksiouar, Masahiro Fujiwara, Kelana Mahessa und Burak Mus. Der Rasenplatz am Mondorfer Bach – ansonsten das Trainingsareal des Fünftligisten – wird seitens der Stadt noch gepflegt und ist mindestens noch eine Woche nicht bespielbar.