Sportfreunde Lotte zu Gast im Sportpark Nord : Bonner SC steht vor dem ersten von 20 Finalspielen

Bonn Der Bonner SC trifft zum Rückrundenstart der Fußball-Regionalliga West auf Mitkonkurrent Sportfreunde Lotte – allerdings nur, wenn der Sportpark Nord es zulässt.

Joppe präferiert das risikobehaftete offensive Pressing. Das so genannte und in Fachkreisen gebräuchliche Nagelsmann-Prinzip, benannt nach dem RB Leipzig-Coach Julian Nagelsmann, hat es Joppe angetan. Das Zentrum überlagern. Viele Spieler des Gegners mit möglichst wenigen Spielern binden. Egal ob seine Mannschaft am Tabellenende oder an der Tabellenspitze steht: Joppes Spieler üben sich in der Vorwärtsverteidigung.