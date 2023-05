Personalien beim BSC Bonner SC stellt Torwart Ron Meyer frei

Der FC Wegberg-Beeck zitierte ihren neuen Torwart bei der Vorstellung unter anderem mit der Aussage: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe ab dem 1. Juli. Dann hoffentlich in der Regionalliga." Diese Aussage stieß bei den Verantwortlichen des Bonner SC auf wenig Sympathie, schließlich sind beide Vereine direkte Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga. Als Konsequenz wurde Ron Meyer am Dienstagabend mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.