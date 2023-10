Mittelrheinliga Bonner SC steuert auf die Abstiegsplätze zu

Auch die erste Gelegenheit nach dem Seitenwechsel gehörte den Gastgebern. Nach einem schnellen Angriff geriet aber der Abschluss von Jonas Rücker zu zentral. (49.). Wenig später scheiterte Rexpehaj nach Zuspiel von Berg am Schlussmann der Hausherren (52.). Es folgten Chancen fast im Minutentakt. Andy Habl (55.) und Idel (58.) scheiterten knapp. In der 61. Minute rettete Birk gegen Arndt in höchster Not. Die Gäste wackelten – und gerieten fast folgerichtig in Rückstand. Nach einem Kopfball von Massaman Keita traf McCormick mit einem Volleyschuss unhaltbar für Birk in der 67. Minute zum 2:1 für die Hausherren in den Winkel. Für die Schlussphase brachte Brunetto mit Königs und Burak Yesilay zwei weitere Angreifer – ohne Erfolg. Im Gegenteil. Nach einer gelungenen Kombination erhöhte Idel auf 3:1 (81.).