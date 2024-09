Klarer Sieg gegen Hennef Bonner SC stürmt an die Tabellenspitze

Die Grundlage zum ungefährdeten Erfolg legten die Bonner schon in Hälfte eins. Bereits nach sechs Minuten musste FCH-Keeper Luca Wilsing erstmals hinter sich greifen. Einen Eckball von Hamza Salman legte Tarik Dogan per Kopf auf Markus Wipperfürth ab, der das Spielgerät aus kurzer Entfernung unter die Latte hämmerte. Auch der zweite Treffer der Gäste entsprang einer Co-Produktion der BSC-Defensivabteilung. Diesmal half allerdings FC-Verteidiger Deniz Gönen kräftig mit, indem er eine Flanke von Adis Omerbasic unterschätzte. Erneut stand der ansonsten rechts in der Viererkette beheimatete Wipperfürth goldrichtig (23.).