Derby gegen Siegburger SV 04 Bonner SC träumt weiterhin vom Aufstieg

Dogan und sein spielender Trainer Mehdi Reichert wollen ihr Heil also in der Offensive suchen. Das Remis in Hürth, das Siegburg im Abstiegskampf nicht so richtig weiterbringt, ordnet Dogan trotzdem als Erfolg ein. „Es war ein gerechtes Unentschieden. Am Mittwoch treten wir dem BSC mit Respekt aber keinesfalls ängstlich entgegen.“