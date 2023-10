Bonner SC Cheftrainer Giuseppe Brunetto tritt zurück

Nach neun Partien findet sich der BSC aktuell mit elf Zählern auf Tabellenplatz neun wieder. Spitzenreiter Frechen hat 14 Punkte mehr auf dem Konto. Eintracht Hohkeppel, den Brunetto und Sportdirektor Daniel Zillken vor dieser Spielzeit als Hauptkonkurrent im Kampf um den Aufstieg ausgemacht hatte, sammelte als Tabellenzweiter in zehn Spielen 22 Punkte. „Mit schwerem Herzen verabschieden wir uns von einem wahren Sportsmann und Ehrenmann“, heißt es in der kurzen Pressemeldung. Darin betont Zillken, der als guter Freund Brunettos gilt, dass der scheidende Trainer immer nur das Beste für den Verein im Sinn gehabt habe. „Wir sind dankbar für all seine harte Arbeit, sein Engagement und seine Leidenschaft, die er in jedes Training und Spiel gesteckt hat. Obwohl er nicht mehr als Trainer dabei sein wird, hoffen wir, ihn in Zukunft in einer anderen Position im Verein wiederzusehen“, heißt es in der Meldung.