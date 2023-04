Trainer tritt zurück Lukas Sinkiewicz wirft beim Bonner SC das Handtuch

„Ich bin sprachlos“, lauten die ersten Worte von Sinkiewicz. „Für mich ist es brutal schwer, dieses Spiel zu erklären.“ Das Thema Aufstieg ist zu diesem Zeitpunkt für den Ex-Profi erledigt. „Das war´s“, murmelt ein in sich gekehrter Sinkiewicz. Während Sinkiewicz noch hadert, gelingt es Tabellenführer FC Wegberg-Beeck, das Übel, sprich eine Niederlage, in der Nachspielzeit bei Fortuna Köln 2 noch abzuwenden. Auch Hennef gibt sich beim 2:1 in Arnoldsweiler keine Blöße. Kurze Zeit später stellt der Cheftrainer des Regionalliga-Absteigers auch sein Amt in Frage. „Ich mache mir Gedanken und werde mit Daniel sprechen.“ Gemeint war damit BSC-Sportdirektor Daniel Zillken, der in Frechen das Geschehen kurz und treffend zusammenfasst: „Das war in Summe viel zu wenig.“