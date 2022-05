Trainer freigestellt : Bonner SC beendet Zusammenarbeit mit Markus von Ahlen

Kurzes Engagement: Erst Anfang des Jahres war Markus von Ahlen vom Bonner SC eingestellt worden. Jetzt ist er schon wieder entlassen. Foto: Boris Hempel

Update Bonn Der Bonner SC hat Trainer Markus von Ahlen von seinen Aufgaben entbunden. Der hat derweil bereits bei einem Liga-Kontrahenten unterschrieben. Sportdirektor Daniel Zillken soll die Mannschaft jetzt zum Klassenerhalt führen.

Der Bonner SC hat seinen Trainer Markus von Ahlen zwei Spieltage vor Ende der Saison in der Fußball-Regionalliga freigestellt. Das teilte der Verein auf Facebook und per Pressemitteilung mit.

Markus von Ahlen freigestellt Der Bonner SC stellt seinen Übungsleiter Markus von Ahlen vorerst von seinen Aufgaben... Posted by Bonner SC 01/04 e.V. on Tuesday, May 3, 2022

Den Schritt begründen die Verantwortlichen in der Mitteilung mit der aktuellen Tabellenlage der Rheinlöwen. Der BSC steht nach dem jüngsten 1:1 gegen den SV Lippstadt auf dem ersten Abstiegsplatz aus der Regionalliga und kann den Klassenerhalt nicht mehr allein aus eigener Kraft schaffen, sondern ist auf Schützenhilfe angewiesen.

Allerdings habe auch die Meldung unter der Woche über einen möglichen Wechsel von von Ahlen zu Fortuna Köln in der kommenden Saison für „Verwunderung bei den Verantwortlichen gesorgt“. Möglich, dass der äußerst ungünstige Zeitpunkt der Veröffentlichung der Gespräche des Trainers mit dem Regionalliga-Konkurrenten auch für Verärgerung in der BSC-Zentrale gesorgt hat.

Am späten Nachmittag verkündete die Fortuna dann die Vertragsunterschrift von Ahlens in Köln. „Auf die neue Aufgabe, auf das ganze Team bei der Fortuna und die Atmosphäre im Südstadion freue ich mich riesig“, wird von Ahlen in einer Mitteilung des Clubs zitiert.

Bonner SC stellt Markus von Ahlen frei - Daniel Zillken übernimmt

Das Training und die Verantwortung für die Mannschaft in dieser Woche übernimmt Sportdirektor Daniel Zillken. Der BSC „möchte der Mannschaft in den letzten beiden Spielen noch einmal einen neuen Impuls geben und noch einmal alle Kräfte bündeln“, heißt es in der Mitteilung. Zillken hatte den Verein in der Saison 2015/16 in die Regionalliga geführt.

Am Samstag treten die Bonner bei Rot-Weiss Ahlen an, eine Woche später kommt RW Oberhausen in den Sportpark Pennenfeld.