Bonner SC BSC-Trainer Sinkiewicz fordert Leidenschaft

Welche Spieler sich am Sonntag in Frechen beweisen dürfen, steht noch nicht auf allen Positionen fest. Fraglich ist der Einsatz von Linksverteidiger Dan-Patrick Poggenberg. Der Routinier soll nach einer schmerzhaften Prellung aus der Partie gegen Arnoldsweiler am Donnerstag zumindest wieder ins Training einsteigen. Dagegen wird Hajdar Shala längere Zeit fehlen. Kurz nach seiner Einwechslung am vergangenen Freitag erlitt der 23-Jährige einen Meniskusriss. Im Tor steht wieder Ron Meyer – trotz seines Patzers beim zwischenzeitlichen 2:2 gegen Arnoldsweiler. Zumal Ersatzkeeper Kevin Birk am Sonntag aus familiären Gründen nicht dabei sein kann. Auf der Bank sitzt deshalb Torwarttrainer Andy Hubert, der in Pesch ohne Fehl und Tadel das Bonner Tor gehütet hatte.