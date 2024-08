Testspiel des Bonner SC Bonner SC verliert 2:5 gegen den SSVg Velbert

Der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC hat die 2:5 (1:1)-Testspielniederlage am Freitagabend bei der SSVg Velbert teuer bezahlt. So mussten Rudi Gonzalez und Kotaro Nakanishi zur Untersuchung ins Krankenhaus. Nakanishi wurde wegen einer Kopfverletzung behandelt, Gonzales hatte sich eine Verletzung am Syndesmoseband zugezogen. Auch Neuzugang Burak Mus musste kurz nach seiner Einwechslung den Platz aufgrund einer Verletzung wieder verlassen.