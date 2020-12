Bonner SC : BSC trennt sich von Thorsten Nehrbauer

Bonn Der Bonner SC hat sich von Coach Thorsten Nehrbauer getrennt. Dem Verein sei die Entscheidung sehr schwer gefallen.

Noch am Wochenende hatten sie dem Coach Thorsten Nehrbauer den Rücken gestärkt, nun aber haben sich die Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten Bonner SC doch anders entschieden. Der Verein gab am Dienstagnachmittag bekannt, Nehrbauer mit sofortiger Wirkung freizustellen.

Laut Vereinsstatement geht es auch darum, „in der schwierigen Corona-Saison den Abstieg aus der Regionalliga zu verhindern, aber auch das Überleben des BSC zu sichern“. Noch am Wochenende hatte Krämer gesagt, dass es nicht die Art sei, sich von Trainern nach schlechten Ergebnissen zu trennen. Tatsächlich hatte es in der Ära des BSC-Bosses Dirk Mazurkiewicz noch keine frühzeitige Entlassung gegeben.

Thorsten Nehrbauer spielte einst selbst für den Bonner SC

Der gebürtie Bonner Nehrbauer spielte in seiner Jugend selbst für den Bonner SC, bevor er 1991 in die Jugend von Bayer Leverkusen wechselte. Dort wurde er auch Junioren-Nationalspieler. Nehrbauer spielte sogar in der Bundesliga für Hannover 96. Als Trainer war er unter anderem für Kaan-Marienborn tätig. Im Sommer 2019 wechselte er zum Bonner SC und wollte seinen Teil zur angestrebten Professionalisierung mitgehen. Die Corona-Pandemie ging jedoch auch nicht an den Bonenrn spurlos vorbei. So trennte sich der Verein im Sommer von zahlreichen Leistungsträgern.