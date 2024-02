Mittelrheinliga Bonner SC trifft auf Angstgegner

Bonner SC gegen den TuS BW Königsdorf – da war doch was? Richtig. Dreimal trafen bislang beide Vereine in der Fußball-Mittelrheinliga aufeinander. Dreimal ging der Club aus Frechen als Sieger vom Platz. Leidtragende waren vor allem die damaligen BSC-Trainer Lukas Sinkiewicz, der seinerzeit mit dem 0:2 die erste Heimniederlage einstecken musste, und Giuseppe Brunetto. Der verlor mit seiner Mannschaft das Rückspiel in der abgelaufenen Saison mit 1:2 und verspielte damals die allerletzte Chance, doch noch im darauffolgenden direkten Duell an den späteren Aufsteiger Wegberg-Beeck heranzurücken – von den unschönen Szenen nach dem Abpfiff ganz zu schweigen. Und auch das Hinspiel in dieser Spielzeit ging am 27. August 2023 noch unter Brunetto mit 0:1 im Sportpark Nord verloren.