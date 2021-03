Duell mit dem Spitzenreiter : Bonner SC trifft auf Tabellenführer aus Dortmund

Bonn Der Bonner SC trifft auf die U23-Mannschaft von Borussia Dortmund. Wann BSC-Kapitän Dario Schumacher wieder spielen kann, ist noch ungewiss.

Im Derby gegen die Kölner hatten die Gastgeber den beiden Toren von Francis Ubabuike und Nico Ochojski nur den Premierentreffer von Serhat-Semih Güler zum 1:2 entgegenzusetzen. Am kommenden Samstag steht das nicht minder schwierige Auswärtsspiel gegen den Tabellendritten Preußen Münster auf dem eng getakteten Spielplan. Die vermeintlich leichteste Aufgabe in der englischen Woche gegen die Top-Teams der Liga – Fortuna Köln kam immerhin mit einem Rucksack von drei Niederlagen am Stück in den Sportpark Nord – hat die zuletzt ansehnlich spielende Mannschaft von Cheftrainer Björn Joppe schlichtweg vergeigt. Warum der BSC in der ersten Hälfte nur hinterherlief und erst in den zweiten 45 Minuten das Heft des Handelns in die Hand nahm, ist selbst Joppe ein Rätsel. „Ob zu viel Selbstzufriedenheit nach den jüngsten Ergebnissen im Spiel war, kann ich nicht sagen“, meint Joppe. „Fest steht, dass die Einstellung in der ersten Hälfte nicht gestimmt hat und wir das Spiel deshalb verloren haben.“