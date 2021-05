Viertelfinale im Verbandspokal : Bonner SC trifft im Mittelrheinpokal auf Fortuna Köln

Bonn Der Bonner SC trifft im Viertelfinale des Mittelrheinpokals auf Fortuna Köln. Für den BSC ist das Spiel jedoch nur zweitrangig, die Priorität liegt auf der Liga und dem Klassenerhalt.

Zugegeben, der Weg ins Endspiel des Mittelrheinpokals ist in dieser Spielzeit – bedingt durch die Corona-Pandemie – sehr kurz. Zwei Spiele reichen. Allerdings hat der Fußball-Regionalligist Bonner SC vor dem Viertelfinalspiel am Mittwoch (18 Uhr, Südstadion) beim Ligakonkurrenten Fortuna Köln die Prioritäten ganz klar gesetzt. „Natürlich wollen die Jungs auch in Köln gewinnen. Aber die Liga geht vor“, sagte BSC-Trainer Björn Joppe nach dem 1:0-Sieg beim SV Straelen, der den Bonnern vier Spieltage vor dem Saisonende alle Chancen auf den Klassenerhalt lässt. Zumal nach einem Weiterkommen in Köln der Drittligist Viktoria Köln als Halbfinalgegner die Chance auf den Einzug ins Verbandspokalfinale beträchtlich schmälern würde. Außerdem kommt nach der Pokalpartie am Mittwoch bereits am Samstag der VfB Homberg zum nächsten Abstiegsgipfel in den Sportpark Nord.