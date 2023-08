0:0 in Hohkeppel Bonner SC übersteht die Nagelprobe

Gegenüber dem Arbeitssieg gegen Hennef änderte Brunetto seine Startelf auf zwei Positionen. Maximilian Decker und Michael Okoroafor begannen für Maximilian Pommer und Jonas Berg. Die ersten Minuten der Partie gehörten den Gastgebern – die erste Chance dem BSC. Dabei visierte Marco Königs die lange Ecke an, stellte aber SV-Keeper Kevin Jackmuth vor keine größeren Probleme (8.). Dabei blieb es zunächst, denn Hohkeppel setzte sich im weiteren Verlauf in der Bonner Hälfte fest. Nicht eingreifen musste auf der anderen Seite Martin Michel im Bonner Tor, als der Ex-Bonner David Bors freistehend aus 15 Metern über das Tor zielte (10.). Wenige Minuten später scheiterte Bors nach langem Zuspiel von Nils Teixeira aus kurzer Distanz am prächtig mit dem Fuß abwehrenden BSC-Schlussmann (18.) – die bis dahin dickste Gelegenheit des Spiels. Nachdem Ömer Tokac für Hohkeppel mit einem Flachschuss den Außenpfosten getroffen hatte (39.), waren die Gäste gegen bis dahin überlegene Gastgeber mit dem 0:0 gut bedient.